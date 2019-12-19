Наружное освещение на проспекте Культуры обновят

Последняя реконструкции на участке проводилась в 1986 году.

На проспекте Культуры ожидается реконструкция наружного освещения, работы проведет ГБУ "Ленсвет". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 24 апреля.

Отмечается, что освещение на границе Калининского и Выборгского районов появилось в 1977 году, а в последний раз его обновляли в 1986 году. За 34 года успели устареть светильники, а сеть электроснабжения осталась неизолированной, поэтому объекты потребовали срочной реновации.

"Свежее" освещение проведут на участке улицы от Северного проспекта длиной три километра, сюда же включен виадук над Суздальским проспектом. Проект учитывает освещение дорог, тротуаров, проездов вдоль магистрали с интенсивным движением транспорта и пешеходов, а также установку дополнительных фонарей на перекрестках и пешеходных переходах.

Ранее мы писали, что на Дворцовой улице в Пушкине появится новое освещение.

Фото: Piter.TV