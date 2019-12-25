Старое наружное освещение проработало 30 лет.

В среду, 22 апреля, стало известно о том, что на Дворцовой улице в Пушкине появится новое освещение. Об этом рассказали в пресс-службе "Ленсвета".

В настоящий момент, специалисты выполнили разбивку трасс кабельных линий на участке от Московской улицы до безымянной площади с Египетскими воротами.

Чугунные фонари подчеркнут историческую ценность улицы, придадут строгость облику и вместе с тем создадут комфортную и уютную атмосферу для прогулок и

передвижения на транспорте заявили в ведомстве

Отмечается, что "старое" освещение функционировало 30 лет.

Ранее мы сообщали о том, что в среду погода в Петербурге превысит климатическую норму.

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