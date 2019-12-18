В Петербурге задержали физкультурника за сбыт наркотиков через Telegram

Дома у наркодилера нашли порошок, листья и таблетки.

В Петербурге задержали 24-летнего выпускника университета имени Лесгафта по подозрению в хранении и сбыте наркотиков.

Как стало известно Piter.TV, молодой человек промышлял незаконным бизнесом интернет-магазин в Telegram. В его квартире на бульваре Александра Грина обнаружили около 60 граммов белого порошка родом из Южной Америки, 200 таблеток от тревожных расстройств и 30 пакетиков с растительным веществом. По версии следствия, физкультурник сам все организовывал, был закладчиком и сбытчиком.

Ранее он уже попадался за аналогичное преступление. Последний раз оперативники были в той же квартире прошлым летом. Тогда у молодого человека нашли около 50 граммов растительного наркотика. В октябре суд вынес постановление, что это вещество предназначалось для личного пользования. Подозреваемый в сбыте наркотиков отделался штрафом в размере 40 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что петербургские инспекторы нашли в каршеринговом авто двух пьяных пассажиров, пистолет и наркотики.

Фото: Pixabay