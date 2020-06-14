В подъезде на проспекте Культуры нашли мужчину в луже крови

Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами. Позже он скончался.

В среду, 14 июля, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Городской больницы №3. Медики рассказали о госпитализации мужчины 1976 года рождения с множественными травмами. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Мужчина лежал в луже крови на лестничной площадке между 5 и 6 этажами дома на проспекте Культуры. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, множественными ссадинами и поверхностными ранами головы и тела, тупой травмой груди, закрытым переломом ребер, ушибом голени. Чуть позже пострадавший скончался в больнице.

По факту случившегося ведется расследование. С места происшествия изъяты следы рук, обуви, осколок стекла с веществом бурого цвета и волосами, биоматериалы погибшего.

Ранее в квартире на Богатырском проспекте нашли труп недоношенного ребенка.

Фото: Piter.TV