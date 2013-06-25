В квартире на Богатырском проспекте нашли труп недоношенного ребенка

Тело направили в морг для установления причины смерти.

Во вторник, 13 июля, в полицию Петербурга поступило сообщение о трупе младенца в квартире на Богатырском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Установлено, что ребенка родила 22-летняя девушка, которая находилась на 30-й неделе беременности. Плод родился мертвым. Его доставили в морг для установления причины смерти.

Семья на учете в ОДН не состоит. Отец ребенка – 21-летний гражданин Киргизии, работает поваром в магазине "Суши Вок". Временно зарегистрирован в Красном Селе.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: pixabay.com