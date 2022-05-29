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В доме на Благодатной улице нашли гранату "для Оли"
Сегодня, 10:32
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В доме на Благодатной улице нашли гранату "для Оли"

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Кроме того, была обнаружена записка, в которой автор написал: "Прежде чем дергать за кольцо, прочитайте инструкцию в интернете "РГ2S противопехотная".

Днем пятницы, 25 августа, жители дома на Благодатной улице обнаружили в подъезде гранату "для Оли". Кроме того, была найдена записка, в которой автор написал: "Прежде чем дергать за кольцо, прочитайте инструкцию в интернете "РГ2S противопехотная". Об этом пишет телеграм-канал "112". 

Соседи вызвали на место правоохранителей и принялись искать ту самую Ольгу. Девушка сообщила, что "подарок" она получила "от ухажера Виталика". 

Виталия задержали. Он признал свою вину. Отмечается, что он работает спасателем и немного "переборщил с ухаживаниями".

Ранее на Piter.TV: суд не стал арестовывать мужчину, взорвавшего гранату на фестивале фурри.

Фото: Телеграм / 112

Теги: благодатная улица, в петербурге нашли гранату
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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