В доме на Благодатной улице нашли гранату "для Оли"

Кроме того, была обнаружена записка, в которой автор написал: "Прежде чем дергать за кольцо, прочитайте инструкцию в интернете "РГ2S противопехотная".

Днем пятницы, 25 августа, жители дома на Благодатной улице обнаружили в подъезде гранату "для Оли". Кроме того, была найдена записка, в которой автор написал: "Прежде чем дергать за кольцо, прочитайте инструкцию в интернете "РГ2S противопехотная". Об этом пишет телеграм-канал "112".

Соседи вызвали на место правоохранителей и принялись искать ту самую Ольгу. Девушка сообщила, что "подарок" она получила "от ухажера Виталика".

Виталия задержали. Он признал свою вину. Отмечается, что он работает спасателем и немного "переборщил с ухаживаниями".

Ранее на Piter.TV: суд не стал арестовывать мужчину, взорвавшего гранату на фестивале фурри.

Фото: Телеграм / 112