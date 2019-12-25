В доме Шведерского незаконно заменили исторические витринные окна

Указанные работы проведены в отсутствие согласованной с КГИОП проектной документации и письменного разрешения на производство работ.

КГИОП установлено, что в "Доме Э.Г. Шведерского" (объект культурного наследия) на углу Каменноостровского проспекта заменили пять исторических витринных окон первого этажа. Здание построено в конце XIX века в стиле поздней эклектики по проекту архитектора В.П. Цейдлера. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Новые окна оказались без сохранения исторического рисунка расстекловки. Нижняя часть одного из проемов частично заложена, другой проем в нижней части расширен для устройства двери. В настоящее время заполнения проемов укрыты непрозрачной пленкой. Также фасад дома фрагментарно окрашен, и многочисленные пятна по цвету отличаются от основной окраски фасада.

Указанные работы проведены в отсутствие согласованной с КГИОП проектной документации и письменного разрешения на производство работ. В адрес пользователя направлено предписание незамедлительно приостановить производство строительных, хозяйственных и иных работ в части помещения 8-Н. Также КГИОП обратился в МВД по Петроградскому району.

В апреле КГИОП направил иск с требованием восстановить сгоревшую "Невскую мануфактуру".

Фото: КГИОП