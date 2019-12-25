КГИОП направил иск с требованием восстановить сгоревшую "Невскую мануфактуру"

На реставрацию комитет Смольного планирует дать 4 года.

В понедельник, 19 апреля, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры направил в суд иск, связанный со сгоревшей "Невской мануфактурной". Ведомство хочет обязать акционерное общество провести комплекс противоаварийных работ в здании и отреставрировать его.

Исковое заявление направили в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Истец дает 6 месяцев на противоаварийные работы на объекте культурного наследия регионального значения "Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон" и 48 месяцев на реставрацию.

В случае, если работы будут не выполнены в установленный срок, КГИОП просит назначить неустойку в размере 100 тысяч рублей, при дальнейшем неисполнении — 200 тысяч рублей каждый месяц.

По факту уничтожения или повреждения объекта ведомство направило заявление в полицию Невского района.

Напомним, на месте "Невской мануфактуры" можно построить только такое же здание. Оно сгорело в результате пожара, который тушили 5 дней.

Фото: Piter.TV