Смольный планирует бесплатно установить датчики подачи тепла в квартирах петербуржцев

Это поможет снизить стоимость отопления на 20%.

Администрация Петербурга сейчас ведет переговоры с предприятием, которое производит датчики, измеряющие количество тепловой энергии. В планах Смольного установить такие устройства в домах петербуржцев. Об этом сообщают городские СМИ.

Устройства способны контролировать, сколько было подано тепла в конкретную квартиру. Это позволит снизить счет на отопление на 20%. Также петербуржцев просят внимательно смотреть в квитанции, так как часто управляющие компании вносят в квитанции необоснованные статьи.

Правительство Санкт-Петербурга в этом году занимается снижение темпов роста коммунальных тарифов. Жители Северной столицы сэкономят на оплате ЖКУ около 1,5 млрд рублей.

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