В дома жителей Курортного района постепенно возвращается вода. Пока мутная

Аварийно-восстановительные работы на водоводе завершены.

Вечером в субботу, 16 октября представители ГУП "Водоканал Санкт-Петербрга" отчитались о ликвидации второго нарушения на трубе, которая питает холодной водой Курортный район города. Работы велись непрерывно, не прекращаясь в ночное время.

В работах были задействованы три ремонтные, четыре аварийные бригады и два расчета аварийно-спасательного центра "Водоканала" общей численностью 54 человека, а также 25 единиц спецтехники. После работ началась санитарная обработка и наполнение водовода для возобновления водоснабжения абонентов района.

В момент наполнения разводящих сетей водоснабжения возможно кратковременное ухудшение качества воды по показателю мутность. Предприятие осуществляет мониторинг качества воды на водопроводных станциях. Ориентировочное время восстановления штатного режима водоснабжения - до конца дня ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

В Курортном районе установлены 19 прицеп-цистерн с питьевой водой. Текущие адреса установки прицеп-цистерн в г. Сестрорецк:

ул. Токарева, д. 16

ул. Володарского, д. 20

ул. Инструментальщиков, д. 21

Дубковское шоссе, д. 34, наб. реки Сестра, д. 5

СНТ "Ветеран", д. №24,

ул. Воскова, д. 9,

ул. Борисова, д. 9 – 3 прицеп - цистеры (2 на территории больницы №40), Тарховский пр., д. 24

ул. Полевая, д. 10

Приморское шоссе, д. 275

ул. Приозерная, д. 11

Лисий Нос:

Большой пр., д. 24

Кольцевая ул. угол Деловой ул., у школы №438, Новоцентральная ул., д. 21, Горская, Писемского ул., д. 13.

Из-за аварии на водоводе вдоль Левашовского шоссе без воды остались более 2,5 тыс. жилых домов, а также социально-значимые объекты, включая Городскую больницу №40. Для проведения работ была завершена работа Горской водопроводной насосной станции и Сестрорецкой водопроводной станции. В результате было прекращено водоснабжение города Сестрорецк и поселков Горская, Тарховка, Александровская, Разлив и Лисий Нос.

Видео ночных работ показали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Для подачи воды спасатели растянули временную линию из пожарных рукавов.

Видео: Piter.tv