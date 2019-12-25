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В детском саду произошел потоп в Калининском районе
Сегодня, 19:16
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В детском саду произошел потоп в Калининском районе

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В администрации рассказали, что в садике будут проведены косметические работы.

В пятницу, 29 апреля, в Калининском районе Петербурга в детском саду №74 дождь намочил потолки и стены во время ремонта кровли. Все должны исправить за майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. 

Сейчас в детском саду ремонтируют кровлю, там снесло ветром специальный тент, поэтому во время дождя произошли протечки. Инцидент контролирует глава администрации Сергей Николаевича Петриченко. Сегодня там прошла встреча с подрядчиком Охрименко А.С. 

В администрации рассказали, что в садике будут проведены косметические работы. Подрядчик пообещал в дальнейшем более ответственно относится к работе в таких погодных условиях. 

Ранее мы писали, что в доходном доме Мещанского общества 30 спасателей тушат пожар.

Фото: Piter.tv
 

Теги: кровля, потоп, садик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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