В детском саду произошел потоп в Калининском районе

В администрации рассказали, что в садике будут проведены косметические работы.

В пятницу, 29 апреля, в Калининском районе Петербурга в детском саду №74 дождь намочил потолки и стены во время ремонта кровли. Все должны исправить за майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Сейчас в детском саду ремонтируют кровлю, там снесло ветром специальный тент, поэтому во время дождя произошли протечки. Инцидент контролирует глава администрации Сергей Николаевича Петриченко. Сегодня там прошла встреча с подрядчиком Охрименко А.С.

В администрации рассказали, что в садике будут проведены косметические работы. Подрядчик пообещал в дальнейшем более ответственно относится к работе в таких погодных условиях.

Ранее мы писали, что в доходном доме Мещанского общества 30 спасателей тушат пожар.

Фото: Piter.tv

