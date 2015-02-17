В детском доме-интернате №1 Петергофа открыли уникальный сенсорный сад

Уход за растениями – полезный способ терапевтического использования пространства.

В детском доме-интернате №1 Петергофа открылся уникальный сенсорный сад – пространство для реабилитации несовершеннолетних с ментальными особенностями развития. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева 8 августа.

Представитель Смольного, принимая участие в церемонии открытия, отметил важность данной социальной инициативы. Сенсорный сад – модульное пространство, которое по-разному могут использовать в терапевтических целях психологи и методологи. Его элементы собраны вручную, эффект достигается за счет тактильного взаимодействия. Уход за растениями – еще один полезный способ терапевтического использования пространства.

Тем временем, в Ботаническом саду Петра Великого открылся после реконструкции Сад для людей с ограниченными возможностями здоровья. Торжественное открытие прошло 5-го августа, на нем побывали корреспонденты нашего портала.

Фото: Piter.tv, gov.spb.ru