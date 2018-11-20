В детсад в Пушкине подбросили записку с угрозами о взрыве

Из учреждения эвакуировали 98 детей и 12 сотрудников.

Накануне 31 января полицейские Пушкинского района искали в детском саде на Малиновской улице бомбу. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Сотрудники учреждения рассказали, что нашли возле ограды лист бумаги с рукописным текстом: "Срочно, здание заминировано, детский сад". Из помещения сразу же эвакуировали 98 детей и 12 специалистов. Полиция проверила детсад, однако взрывоопасных предметов не обнаружила.

Ранее мы писали, что 31 января неизвестные с болгарского адреса заминировали около 100 объектов в Петербурге. В общей сложности было эвакуировано более 17,5 тысяч горожан.

Видео: Piter.TV