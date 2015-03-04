В десяти районах Петербурга и Ленобласти пройдут гидравлические испытания

Испытания начнутся 17 мая и продлятся до 21 мая включительно.

С понедельника, 17 мая, по пятницу, 21 мая, в 10 районах Петербурга и Ленобласти пройдут гидравлические испытания, передает пресс-служба ГУП "ТЭК Санкт-Петербург".

Работы в Калининском и Колпинском районах будут длиться два дня – 17 и 18 мая. Во вторник специалисты будут заниматься проверкой ненадежных участков теплосетей в Красносельском районе.

Почти всю неделю испытания теплосетей и труб будут проводить в Петроградском и Красногвардейском районах. Также проверку проведут в Московском, Пушкинском и Приморском районах.

В конце недели проверят теплосети Выборгского и Тосненского районов.

Ранее мы писали, что с 18 мая "Теплосеть" начинает гидравлические испытания в Петербурге.

Фото: Piter.tv