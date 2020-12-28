В деревне Снегиревка после застолья двое приятелей изнасиловали подругу

Мужчины сильно избили женщину. Она попала в больницу.

В Приозерском районе Ленобласти двое мужчин напали на подругу после застолья. Злоумышленники избили свою жертву и надругались над ней. По информации Piter.tv, инцидент произошел в деревне Снегиревка.

Женщина пришла в гости на праздник к своему соседу. В доме находились и двое жителей поселка. Приятели организовали застолье. После совместного распития алкогольных напитков 30-летние мужчины избили и изнасиловали 50-летнюю гостью.

Пострадавшая попала в больницу. У нее диагностировали множество ушибов. Получив медицинскую помощь, жертва насильников обратилась в полицию. После проверки стражи порядка возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в детскую больницу им. Филатова поступил 17-летний юноша с отравлением наркотиками.

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