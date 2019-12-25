В деревне Горы обнаружили противотанковую мину

В понедельник, 23 ноября, в полицию поступило сообщение об обнаруженной противотанковой мине, сообщил источник в правоохранительных органах.
Заявительница, жена хозяина участка в СНТ "Электросила-3" на Вишневской улице, отметила, что мина размером чуть больше кирпича. За боеприпасом должны приехать специалисты, чтобы вывезти его и уничтожить на полигоне.
Ранее мы писали, что на Ленинском проспекте нашли ручную гранату времен ВОВ.
Фото носит иллюстративный характер: пресс-служба ЗВО
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