В деревне Горы обнаружили противотанковую мину

Мину нашли на участке в СНТ.

В понедельник, 23 ноября, в полицию поступило сообщение об обнаруженной противотанковой мине, сообщил источник в правоохранительных органах.

Заявительница, жена хозяина участка в СНТ "Электросила-3" на Вишневской улице, отметила, что мина размером чуть больше кирпича. За боеприпасом должны приехать специалисты, чтобы вывезти его и уничтожить на полигоне.

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Фото носит иллюстративный характер: пресс-служба ЗВО