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На Ленинском проспекте нашли ручную гранату времен ВОВ
Сегодня, 18:24
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smirenny

На Ленинском проспекте нашли ручную гранату времен ВОВ

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Боеприпас нашли возле одного из жилых домов.

Во вторник, 17 ноября, в Красносельском районе обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию возле одного из домов на Ленинском проспекте. Сообщается, что в скором времени ручную гранату вывезут на полигон и уничтожат. Как граната оказалась на месте, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что в Полежаевском парке нашли мину времен ВОВ.

Фото носит иллюстративный характер: пресс-служба ЗВО

Теги: граната времен войны, ручная граната времен вов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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