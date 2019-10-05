На Ленинском проспекте нашли ручную гранату времен ВОВ

Боеприпас нашли возле одного из жилых домов.

Во вторник, 17 ноября, в Красносельском районе обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию возле одного из домов на Ленинском проспекте. Сообщается, что в скором времени ручную гранату вывезут на полигон и уничтожат. Как граната оказалась на месте, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в Полежаевском парке нашли мину времен ВОВ.

Фото носит иллюстративный характер: пресс-служба ЗВО