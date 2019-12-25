В Полежаевском парке нашли мину времен ВОВ

Силами ОМОН Росгвардии удалось вывезти боеприпас на полигон.

В воскресенье, 8 ноября, стало известно о том, что в Красносельском районе обнаружили мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в Полежаевском парке вблизи жилых домов. Местные жители незамедлительно вызвали сотрудников спецслужб.

Специалисты осмотрели находку и подтвердили, что это минометная мина. В итоге боеприпас вывезли на полигон и уничтожили.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга автомобиль такси попал в аварию.

Фото:Пресс-служба ЗВО