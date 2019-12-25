  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Полежаевском парке нашли мину времен ВОВ
Сегодня, 12:59
153
IRINA_CHALKINA

В Полежаевском парке нашли мину времен ВОВ

0 0

Силами ОМОН Росгвардии удалось вывезти боеприпас на полигон.

В воскресенье, 8 ноября, стало известно о том, что в Красносельском районе обнаружили мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в Полежаевском парке вблизи жилых домов. Местные жители незамедлительно вызвали сотрудников спецслужб. 

Специалисты осмотрели находку и подтвердили, что это минометная мина. В итоге боеприпас вывезли на полигон и уничтожили. 

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга автомобиль такси попал в аварию.

Фото:Пресс-служба ЗВО

Теги: боеприпасы, нашли мину
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии