В Полежаевском парке нашли мину времен ВОВ

В воскресенье, 8 ноября, стало известно о том, что в Красносельском районе обнаружили мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в Полежаевском парке вблизи жилых домов. Местные жители незамедлительно вызвали сотрудников спецслужб.
Специалисты осмотрели находку и подтвердили, что это минометная мина. В итоге боеприпас вывезли на полигон и уничтожили.
Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга автомобиль такси попал в аварию.
Фото:Пресс-служба ЗВО
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