В деревне Бугры обнаружены останки красноармейцев и более 20 боеприпасов

Снаряды были уничтожены.

В воскресенье, 26 июня, сотрудникам Росгвардии были переданы боеприпасы, военная амуниция и останки солдат времен Великой Отечественной войны в деревне Бугры Гатчинского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по городу и области.

Исторические объекты нашли рабочие во время земляных работ. Под землей покоились более 20 гранат РГД-33 и РПГ-40. Все боеприпасы вывезены на полигон и уничтожены сотрудниками ОМОНа.

Ранее мы рассказали о том, что в Волховском районе "чёрный копатель" подорвался на мине времен ВОВ.

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области