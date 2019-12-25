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В деревне Бугры обнаружены останки красноармейцев и более 20 боеприпасов
Сегодня, 12:15
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В деревне Бугры обнаружены останки красноармейцев и более 20 боеприпасов

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Снаряды были уничтожены.

В воскресенье, 26 июня, сотрудникам Росгвардии были переданы боеприпасы, военная амуниция и останки солдат времен Великой Отечественной войны в деревне Бугры Гатчинского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по городу и области.

Исторические объекты нашли рабочие во время земляных работ. Под землей покоились более 20 гранат РГД-33 и РПГ-40. Все боеприпасы вывезены на полигон и уничтожены сотрудниками ОМОНа.

Ранее мы рассказали о том, что в  Волховском районе "чёрный копатель" подорвался на мине времен ВОВ.

Фото:  Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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