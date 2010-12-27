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В день рождения Бориса Гребенщикова на "Ленфильме" покажут клипы "Аквариума"
Сегодня, 21:36
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fvbykov

В день рождения Бориса Гребенщикова на "Ленфильме" покажут клипы "Аквариума"

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27 ноября на Ленфильме пройдет специальный закрытый показ клипов группы "Аквариум".

Билет на закрытое мероприятие можно выиграть, зарегистрировавшись по ссылке. Гостей события выберут случайным образом 26 ноября.

Модератором мероприятия выступит журналист Александр Малич. В числе спикеров – автор нескольких клипов "Аквариума" Михаил Суротдинов, эксперт по эпохе Ленинградского рок-клуба Андрей Юрков и другие гости. Счастливых гостей встречи ожидает лотерея, где можно выиграть билет на концерт и другие приятные бонусы. 

Сам рождественский концерт артиста состоится 19 декабря в спорткомплексе "Сибур Арена".

Фото: предоставлено организаторами события

Теги: аквариум, гребенщиков, ленфильм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка,

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