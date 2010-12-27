В день рождения Бориса Гребенщикова на "Ленфильме" покажут клипы "Аквариума"

Билет на закрытое мероприятие можно выиграть, зарегистрировавшись по ссылке. Гостей события выберут случайным образом 26 ноября.
Модератором мероприятия выступит журналист Александр Малич. В числе спикеров – автор нескольких клипов "Аквариума" Михаил Суротдинов, эксперт по эпохе Ленинградского рок-клуба Андрей Юрков и другие гости. Счастливых гостей встречи ожидает лотерея, где можно выиграть билет на концерт и другие приятные бонусы.
Сам рождественский концерт артиста состоится 19 декабря в спорткомплексе "Сибур Арена".
Фото: предоставлено организаторами события
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