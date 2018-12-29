В день прорыва блокады у 10 станций метро петербуржцам раздадут памятные ленточки

Если 18 января вы не планируете передвигаться на метро, то получить ленту можно будет и в другие дни.

Вечером 18 января в День прорывы блокады Ленинграда волонтеры раздадут петербуржцам и гостям Северной столицы памятные ленточки. В мероприятии будет задействовано 30 человек. Они будут предлагать "Ленты Ленинградской победы" у 10 станций метрополитена с 17 до 18 часов.

Как отмечают организаторы мероприятия, узнать добровольцев можно будет по специальным синим кофтам с фирменной символикой. Также специалисты обозначили список станций, которые попадают под данную акцию. Получить ленту можно будет около Технологического института, Садовой, Площади восстания, Невского проспекта, Маяковской, Ломоносовской, Гостиного двора, Горьковской, Василеостровской и Адмиралтейской.

Дополнительные дни на проведение данной акции заявлены с 25 по 27 января в то же промежуток времени. В общей сложности горожане получат 400 тысяч лент.

Волонтеры Победы примут участие в большинстве событий: Торжественный Парад на Дворцовой площади, торжественно-траурная церемония возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, встречи и поздравления ветеранов. Кроме этого, 27 января в центре Петербурга мы, совместно с Фондом "Мост поколений" проведем квест "Блокада75". комментирует Ирина Гутина, исполнительный директор Санкт-Петербургского отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы"

Представительница движения также добавила, что в акции "Лента Ленинградской Победы" ероме Петербурга принимают участие еще 12 регионов страны из 8 ФО.

Фото: "Волонтеры Победы"