В четверг в Петербурге пройдут сильные осадки

Днем столбики термометров в городе поднимутся не выше плюс 8 градусов.

В четверг, 21 апреля, в Петербурге пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом рассказали метеорологи ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем столбики термометров в городе поднимутся не выше плюс 8 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока, его порывы могут достигать 13 м/с. В прибрежных районах будет задувать еще сильнее – до 15 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет незначительно повышаться.

Ранее синоптик призвал не ждать тепла в России до лета.

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