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В четверг в Петербурге ожидается до +32 градусов жары
Сегодня, 15:33
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Alena_Zinovieva

В четверг в Петербурге ожидается до +32 градусов жары

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Днем возможны кратковременные дожди и грозы.

В четверг, 18 июня, в Петербурге будет по-летнему жаркая погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Завтра будет облачно с прояснениями. Днем возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха поднимется до +30…+32 градусов. Будет дуть юго-восточный, южный слабый ветер со скоростью 1-2 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться и составит 758 мм рт. ст.

Ранее синоптик рассказал петербуржцам о погодном проклятии выходных.

Фото: pixabay.com

Теги: жара, погода спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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