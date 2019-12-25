В четверг в Петербурге ожидается до +32 градусов жары

Днем возможны кратковременные дожди и грозы.

В четверг, 18 июня, в Петербурге будет по-летнему жаркая погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Завтра будет облачно с прояснениями. Днем возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха поднимется до +30…+32 градусов. Будет дуть юго-восточный, южный слабый ветер со скоростью 1-2 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться и составит 758 мм рт. ст.

Ранее синоптик рассказал петербуржцам о погодном проклятии выходных.

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