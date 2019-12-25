Петербуржцев ждут морозы и гололедица в четверг

Температура воздуха ночью опустится до -17…-19 градусов.

В четверг, 11 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не предвидится. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха ночью опустится до -17…-19 градусов. Днем будет -11…-13 градусов. Ветер подует с северо-востока слабый. На дорогах местами возможна гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться в течение дня.

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