В четверг в Петербурге будет малооблачно и без осадков

Температура воздуха днем прогреется до +23…+25 градусов.

В четверг, 17 июня, в Петербурге ожидается малооблачная без осадков погода. Об этом сообщили специалисты центра ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью температура воздуха в городе опустится до +11…+13 градусов, в окрестностях ожидается до +8 градусов. Днем в Петербурге потеплеет до +23…+25 градусов. Ветер подует с запада умеренный. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее мы писали, что в петербургский Центр спасения тюленей поступили две ослабленные нерпы.

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