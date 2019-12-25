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В четверг в Петербурге будет малооблачно и без осадков
Сегодня, 15:12
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В четверг в Петербурге будет малооблачно и без осадков

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Температура воздуха днем прогреется до +23…+25 градусов.

В четверг, 17 июня, в Петербурге ожидается малооблачная без осадков погода. Об этом сообщили специалисты центра ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью температура воздуха в городе опустится до +11…+13 градусов, в окрестностях ожидается до +8 градусов. Днем в Петербурге потеплеет до +23…+25 градусов. Ветер подует с запада умеренный. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее мы писали, что в петербургский Центр спасения тюленей поступили две ослабленные нерпы.

Фото: pixabay.com

Теги: погода спб, прогноз погоды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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