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В четверг в Петербурге будет дождливо и +22 градуса
Сегодня, 15:28
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В четверг в Петербурге будет дождливо и +22 градуса

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Ночью в городе похолодает до +11…+13 градусов.

В четверг, 5 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью температура воздуха в городе опустится до +11…+13 градусов, в окрестностях местами до +8. Днем столбики термометров покажут +20…+22 градусов.

Ветер подует с востока слабый.  Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.

Ранее мы писали, что после очередного ливня небо в Петербурге окрасилось в огненные цвета.

Фото: pexels.com

Теги: погода спб, прогноз погоды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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