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Егора Крида, Алексея Панина и Стивена Сигала объявили угрозой Украине
Сегодня, 20:51
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mari_dolbish
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Егора Крида, Алексея Панина и Стивена Сигала объявили угрозой Украине

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Киев добавил 27 представителей мира культуры в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.

На Украине расширили список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Это было сделано по представлению Службы безопасности страны.

В перечень внесли 27 деятелей культуры и искусства. Согласно приказу, опубликованном на сайте Министерства культуры Украины, туда попали певица Надежда Бабкина, режиссер Эмир Кустурица, актеры Алексей Панин и Стивен Сигал, а также Егор Крид, Стас Пьеха, Станислав Говорухин, Зураб Церетели и другие.

Алексей Панин иронично отреагировал на внесение в черный список. Он заявил, то это случилось, так как украинцы боятся за своих собак, сообщает портал "Политика Сегодня".

Киев уже не в первый раз публикует перечень персон, которые угрожают безопасности страны. Ранее в него попадали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия и другие представители мира культуры. 

Фото: ru.tv

Теги: алексей панин , егор крид , стивен сигал , угроза украине , эмир кустурица
Категории: Мировые новости Лента новостей Культура

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