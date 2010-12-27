Егора Крида, Алексея Панина и Стивена Сигала объявили угрозой Украине

Киев добавил 27 представителей мира культуры в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.

На Украине расширили список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Это было сделано по представлению Службы безопасности страны.

В перечень внесли 27 деятелей культуры и искусства. Согласно приказу, опубликованном на сайте Министерства культуры Украины, туда попали певица Надежда Бабкина, режиссер Эмир Кустурица, актеры Алексей Панин и Стивен Сигал, а также Егор Крид, Стас Пьеха, Станислав Говорухин, Зураб Церетели и другие.

Алексей Панин иронично отреагировал на внесение в черный список. Он заявил, то это случилось, так как украинцы боятся за своих собак, сообщает портал "Политика Сегодня".

Киев уже не в первый раз публикует перечень персон, которые угрожают безопасности страны. Ранее в него попадали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия и другие представители мира культуры.

Фото: ru.tv