  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В частях Западного военного округа пройдут смотры личного состава и военной техники
Сегодня, 10:14
119
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

В частях Западного военного округа пройдут смотры личного состава и военной техники

0 0

К военным смотрам в Ленобласти привлекут более восьми тысяч контрактников и призывников.

Пресс-служба Западного военного округа сообщила о проведении в частях Ленобласти строевых смотров готовности к летнему периоду. У более восьми тысяч человек личного состава проверят соответствие военной формы и экипировки образцу, у вооружения и техники проверят техническое состояние.

Смотры охватят общевойсковые, артиллерийские, инженерно-саперные и зенитно-ракетные подразделения - укомплектованность личным составом также станет одним из ключевых критериев.

Своеобразным соревнованием станут тренировки по переводу военной техники на летний режим. По итогам смотров выберут лучшие подразделения, которые справились с этой задачей. 

Ранее в Ленобласти прошли учения инженерно-саперных частей, на которых были взорваны старые военные городки. 

Фото: Pixabay

Теги: армия россии, западный военный округ, летний период, смотры, учения
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии