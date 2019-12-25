В частях Западного военного округа пройдут смотры личного состава и военной техники

К военным смотрам в Ленобласти привлекут более восьми тысяч контрактников и призывников.

Пресс-служба Западного военного округа сообщила о проведении в частях Ленобласти строевых смотров готовности к летнему периоду. У более восьми тысяч человек личного состава проверят соответствие военной формы и экипировки образцу, у вооружения и техники проверят техническое состояние.

Смотры охватят общевойсковые, артиллерийские, инженерно-саперные и зенитно-ракетные подразделения - укомплектованность личным составом также станет одним из ключевых критериев.

Своеобразным соревнованием станут тренировки по переводу военной техники на летний режим. По итогам смотров выберут лучшие подразделения, которые справились с этой задачей.

Ранее в Ленобласти прошли учения инженерно-саперных частей, на которых были взорваны старые военные городки.

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