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Бывшие военные городки Ленобласти взрывают на учениях
Сегодня, 14:32
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kraratau27

Бывшие военные городки Ленобласти взрывают на учениях

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На аварийных зданиях военных баз отрабатывают новые боевые технологии.

В течение 2021 года на территории военных частей Ленинградской области более сорока заброшенных сооружений было разрушено, а затем разобрано в рамках специальных тактических учений. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. 

Своеобразному демонтажу подверглись исключительно объекты повышенной опасности: пустующие склады, аварийные хозяйственные сооружения, нежилые здания, ракетно-артиллерийское вооружение, не подлежащие ремонту постройки, угрожающие здоровью личного состава. Неиспользуемые здания подрывались дистанционным способом, служили для инженерной разведки местности. В тактических учениях также была задействована тяжелая техника. 

Саперы использовали новейший мобильный комплекс для разминирования и специальные костюмы для защиты от поражающих факторов взрывов противопехотных мин. Участие инженерно-саперных полков в разборе зданий, как сказано в сообщении пресс-службы, было проведено без отрыва военнослужащих от учебы.

Ранее представители Западного военного округа рассказали о масштабной санобработке призывных пунктов в период пандемии коронавируса.

Фото: Pixabay

Теги: армия россии, военные городки, западный военной округ, западный военный округ, учения
Категории: Новости Ленинградской области,

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