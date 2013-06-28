Бывшие военные городки Ленобласти взрывают на учениях

На аварийных зданиях военных баз отрабатывают новые боевые технологии.

В течение 2021 года на территории военных частей Ленинградской области более сорока заброшенных сооружений было разрушено, а затем разобрано в рамках специальных тактических учений. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Своеобразному демонтажу подверглись исключительно объекты повышенной опасности: пустующие склады, аварийные хозяйственные сооружения, нежилые здания, ракетно-артиллерийское вооружение, не подлежащие ремонту постройки, угрожающие здоровью личного состава. Неиспользуемые здания подрывались дистанционным способом, служили для инженерной разведки местности. В тактических учениях также была задействована тяжелая техника.

Саперы использовали новейший мобильный комплекс для разминирования и специальные костюмы для защиты от поражающих факторов взрывов противопехотных мин. Участие инженерно-саперных полков в разборе зданий, как сказано в сообщении пресс-службы, было проведено без отрыва военнослужащих от учебы.

Ранее представители Западного военного округа рассказали о масштабной санобработке призывных пунктов в период пандемии коронавируса.

Фото: Pixabay