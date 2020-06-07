В центре помощи диким животным "Велес" выпустили на волю лисиц

Не все животные восприняли встречу с дикой средой восторженно.

Сотрудники центра помощи диким животным "Велес" устроили "выпускной" лисицам, которым когда-то потребовалась медицинская помощь. Видеозапись опубликована на YouTube-канале центра 7 июня.

На кадрах видно, что не все животные одинаково активно вернулись в лес после нахождения в центре. Некоторым лисам потребовалось время на осмотр местности и робкий выход из переноски.

Отметим, что накануне в центре выпустили на вольную жизнь ежей, оказавшихся в центре. У них не должно быть проблем с поиском пищи, поскольку наступила теплая погода, считают специалисты "Велеса". В центре поблагодарили всех принимавших участие в помощи ежикам, а своим подопечным пожелали удачи в самостоятельной жизни.

Видео: YouTube / Центр ВЕЛЕС