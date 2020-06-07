Повзрослевших ежиков из "Велеса" вывели в дикую природу

Сотрудники центра помощи диким животным "Велес" выпустили ежей, живших в центре, на волю – в дикую природу. У них не должно быть проблем с поиском пищи, поскольку наступила теплая погода. Видео прощания было размещено на YouTube-канале центра 6 июня.
В "Велесе" поблагодарили всех принимавших участие в помощи ежикам, а своим подопечным пожелали удачи в самостоятельной жизни.
Отметим, что сотрудники центра спасения животных "Кошкиспас" накануне поделились своими достижениями с подписчиками в группе "ВКонтакте" – им удалось спасти рекордное для себя количество животных, самыми частыми клиентами оказались кошки.
Видео: YouTube / Центр ВЕЛЕС
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