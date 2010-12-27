Специалисты составили около 9 протоколов.

В среду, 13 марта, в центре города ликвидировали 22 нелегальные торговые точки. Об этом сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом.

Проверка проходила на территории площади Восстания, которая прилегает к Московскому вокзалу и станции метро Владимирская, а также на Невском и Лиговском проспектах. В общей сложности специалисты составили около 9 протоколов.

Следует отметить, что рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов незаконного занятия земельных участков, находящихся в собственности города, проводятся Комитетом на регулярной основе. В такой работе Комитет в первую очередь опирается на помощь бдительных граждан. сказано в сообщении

Также в Комитете отметили, что за 2 дня рейдов было изъято 8 складных столов, 7 тумб, 3 складные стойки, складные стулья и зонты, составлено 9 протоколов об изъятии вещей и документов.

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Фото:пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга