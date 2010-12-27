Однако, компания продолжает сообщать об отсутствии денег.

В среду, 13 марта, в Смольном заявили, что у города перед "Метростроем" нет долгов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В комитете отметили, что все выплаты проводятся в сжатые сроки. Кроме того, компании начисляют авансы. Однако, "Метрострой" продолжает сообщать об отсутствии денег.

"Подчеркнем, что город выполняет все свои обязательства по контрактам с "Метростроем". По состоянию на 12 марта все выполненные и предъявленные работы подрядной организацией оплачены в полном объеме. Долгов у города перед "Метростроем" нет, напротив, неотработанные авансы есть у подрядчика сказано в сообщении

Напомним, что ранее "Метрострой" столкнулся с нехваткой средств. В частности, у компании не было денег на закупку материалов и выплату зарплат рабочим.

После заключения мирового соглашения расчетные счета подрядчика были разблокированы. Теперь "Метрострой" сможет выплатить заработную платурабочим и возобновить работу над строительством трех станций метро.

Ранее Смольный отозвал свой судебный иск и позволил подрядчику "восстановить репутацию надежного партнера". По условиям нового соглашения строительная компания должна была погасить долги перед сотрудниками и уладить разногласия с налоговыми органами. Кроме того, было решено, что три станции Фрунзенского радиуса будут сданы к 1 июля. Недавно, в компании сообщили, что сроки работ переносятся на первый день осени.

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржцы попросили закрыть "Беговую" из-за постоянных протечек

Фото:Piter.TV