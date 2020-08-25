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В центре "Велес" выпустили ежей, которые прошли реабилитацию

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Колючие млекопитающие поступают в центр десятками..

Сотрудники центра помощи диким животным "Велес" выпустили на волю ежей, которые проходили курс реабилитации. Видео "выпускного" ежиков опубликовали на странице объединения в соцсети "ВКонтакте".

Волонтеры рассказали, что колючие млекопитающие поступают в центр десятками. Они проходят курс лечения, а затем их выпускают в лес.

Сколько выпускников-дипломников!

Людмила Семенова, пользователь

Ранее на Piter.tv: на международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" отметили петербургского кота Ахилла из Эрмитажа.

Видео: Вконтакте / РКЦентр ВЕЛЕС — помощь диким животным

Теги: велес, ежи, животные, зоозащита, реабилитация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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