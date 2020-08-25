В центре "Велес" выпустили ежей, которые прошли реабилитацию

Сотрудники центра помощи диким животным "Велес" выпустили на волю ежей, которые проходили курс реабилитации. Видео "выпускного" ежиков опубликовали на странице объединения в соцсети "ВКонтакте".
Волонтеры рассказали, что колючие млекопитающие поступают в центр десятками. Они проходят курс лечения, а затем их выпускают в лес.
Сколько выпускников-дипломников!
Людмила Семенова, пользователь
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Видео: Вконтакте / РКЦентр ВЕЛЕС — помощь диким животным
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