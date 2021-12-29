Наледь в центре Петербурга начали убирать с помощью ковша трактора

Занимательную уборку наледи с тротуаров заметили на улице Восстания.

Петербуржцы заметили новый способ уборки наледи с тротуаров. Это дело доверили трактору, точнее ковшу, которым дорожные службы раскалывают лед. Занимательную уборку наледи с тротуаров заметили на улице Восстания. Об этом 18 января очевидцы рассказали в социальных сетях.

Пользователи в комментариях под постом разделились на два лагеря. Часть петербуржцев отметили, что лучше пусть так убирают городские улицы, чем вовсе никак.

Лучше сломанный асфальт, чем сломанные ноги! Пусть хоть так убирают. пользователь в комментариях под постом

Некоторые горожане осудили действия дорожных служб, отметив, что таким способом можно расколоть не только лед, но и асфальт.

Снег в Питере настолько суров, что сходит вместе с асфальтом. пользователь в комментариях под постом

Тем временем в городе обсуждают новый клип группы Ленинград на песню "Пока так". В песне музыкант Сергей Шнуров перечислил основные проблемы в городе – горы мусора, плохая уборка снега, сосульки на крышах, равнодушие администрации. Не обошлось и без упоминания "бегловской лопаты", которая неизвестно "где и что гребет". Сам клип был снят на помойке в районе Сенной площади. Депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов предложил лишить музыканта возможности называть себя петербуржцем.

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