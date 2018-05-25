В центре Петербурга устранили аварию на кабельной сети

В дома вернулось электричество.

В центре Петербурга специалисты "Ленэнерго" устранили аварию на кабельной сети. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

В настоящее время электричество вновь вернулось в дома № 95, 109, 122 и 131 на Невском проспекте, № 16, 20, 21, 23 и 24 на Гончарной улице и № 12, 14 на Полтавской улице. Также около домов работают светофоры.

Несколько дней назад дачники из Всеволожского района остались без электричества из-за аварии. По предварительным данным, причиной могли стать перебои на подстанции 100 кВ в деревне Лехтуси. Она принадлежит АО "Оборнэнерго".

Фото: Piter.TV