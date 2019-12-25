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Жители 11 домов в центре Петербурга остались без света
Сегодня, 17:29
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Жители 11 домов в центре Петербурга остались без света

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Инцидент произошел из-за аварии на кабельной сети.

На трех улицах в центре Петербурга отключили электричество из-за аварии на кабельной сети. Об этом вечером 17 декабря сообщили в пресс-службе администрации Центрального района. 

В настоящее время электричества нет в домах № 95, 109, 122 и 131 на Невском проспекте, № 16, 20, 21, 23 и 24 на Гончарной улице и № 12, 14 на Полтавской улице. Также около домов не работают светофоры. Устранять неполадки будут специалисты "Ленэнерго".

Несколько дней назад дачники из Всеволожского района остались без электричества из-за аварии. По предварительным данным, причиной могли стать перебои на подстанции 100 кВ в деревне Лехтуси. Она принадлежит  АО "Оборнэнерго". 

Фото: Piter.TV

Теги: центр петербурга, электричество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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