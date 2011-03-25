Дачники из Всеволожского района остались без электричества из-за аварии

Температура в домах опустилась до минусовой.

Несколько населенных пунктов Всеволожского района Ленобласти остались без электричества 6 декабря. Свет и тепло пропали в Рыжиках, Хиттолово и Новом Токсово. Об этом сообщил "47news".

В общей сложности пострадали 600 семей. В частности, электричество пропало в ДНП "Рыжики" и СНТ "Строитель". Отмечается, что авария произошла в самый холодный день. В доме потекли окна, появилась сырость, стало очень холодно. В домах установилась минусовая температура. По информации издания, восстановительные работы идут с утра.

По предварительным данным, причиной могли стать перебои на подстанции 100 кВ в деревне Лехтуси. Она принадлежит АО "Оборнэнерго".

Ранее жители Детскосельского поселка жаловались на отсутствие холодной воды на протяжении нескольких дней.

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