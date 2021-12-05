В Детскосельском поселке жители жалуются на отсутствие холодной воды в течение нескольких дней

Мамы набирают в ванную кипяток желтого оттенка и ждут, когда вода остынет. Только так они могут купать детей.

В некоторых домах Пушкинского районе исчезла холодная вода. Жители поселка Детскосельский пожаловались, что уже несколько дней не могут помыться. Управляющие компании отказываются назвать сроки устранения аварии. Об этом Piter.tv сообщил активист Тимур Туктаров.

По словам инициативного жителя района, воду перестали подавать еще 3 декабря после ликвидации аварии на теплосетях бригадой "Водоканала". Спустя день выяснилось, что на магистральной трубе по адресу Детскосельский бульвар, 7, вновь заметили дефект. Диспетчер организации заявила, что в связи с аварией в домах жителей Славянки и Детскосельского могут возникать перебои с подачей холодной воды.

В субботу, 4 декабря, специалисты решили проблему. Однако холодной воды жители района так и не дождались. Так, в доме № 12 по Центральной улице все жильцы моются желтой горячей водой.

Диспетчер ТСЖ, к которому обращались недовольные горожане, отказывается регистрировать заявки. И прямо говорит звонить президенту. Мы ничего сделать не можем. Тимур Туктаров, активист

Сегодня, 5 декабря, ситуация никак не изменилась. В некоторых квартирах вода идет тонкой струей, в в отдельных домах ее вообще нет.

Видео: читатель Piter.tv