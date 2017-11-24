В центре Петербурга сносят летние веранды двух кафе MarketPlace

На Невском и набережной канала Грибоедова больше не будет летних веранд MarketPlace: их демонтируют представители ЦПЭФГИ.

В Центральном районе Санкт-Петербурга сотрудники Комитета по контролю за имуществом начали демонтаж двух летних террас, которые принадлежат сети кафе MarketPlace. С 14 часов 15 мая рабочие разбирают конструкции по невскому проспекту, 22-24 и по набережной канала Грибоедова, 8 корпус 1.

В пресс-службе ведомства отметили, что договор на арену пространства предприниматели заключали, но реальная занимаемая ими площадь оказалась гораздо больше, чем было записано по документам. Ранее представители надзорной организации попросили MarketPlace освободить пространство добровольно, но те отказались.

В настоящее время MarketPlace будет пытаться урегулировать вопрос при помощи юристов.

Напомним, что 11 мая проводился демонтаж летних веранд "Двух палочек" и "Ziscafe".

Фото: Фонтанка.ру, Piter.tv

