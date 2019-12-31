У девочки переломы переломами 9-го и 10-го грудных позвонков, переломом 4-го поясничного позвонка.

В центре Петербурга школьница выпала из окна после ссоры с родителями. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Девятиклассницу скорая забрала в Детскую больницу №19 имени Раухфуса 24 февраля около 19:30 от дома на Казанской улице. У девочки переломы переломами 9-го и 10-го грудных позвонков, переломом 4-го поясничного позвонка, она находится в в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, после ссоры с родителями девочка выпала из окна четвертого этажа.

Также в Петербурге школьник ушел из дома после ссоры с родителями.

Фото: Piter.TV