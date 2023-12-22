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В центре Петербурга сгорела легковушка
Сегодня, 11:03
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В центре Петербурга сгорела легковушка

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С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей.

Сегодня, 17 января, в Центральном районе вспыхнула машина. Пожар произошел на 10-й Советской улице у дома № 16. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:04. Пламя почти полностью уничтожило машину.

С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. Пожар потушили в 09:31.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: при пожаре на Тюшина пострадали люди.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, сгорела легковушка, транспорт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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