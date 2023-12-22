В центре Петербурга сгорела легковушка

Сегодня, 17 января, в Центральном районе вспыхнула машина. Пожар произошел на 10-й Советской улице у дома № 16. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:04. Пламя почти полностью уничтожило машину.
С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. Пожар потушили в 09:31.
По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: при пожаре на Тюшина пострадали люди.
Фото: Piter.tv
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