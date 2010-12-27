В центре Петербурга полиция накрыла бордель с иностранками‍

Все обитатели притона на Транспортном переулке были привлечены к административной ответственности.

В одном из домов на Транспортном переулке был обнаружен притон. Об этом сообщили в петербургском главке МВД.

На прошлой неделе к правоохранителям обратились жильцы дома на Транспортном переулке. По их словам, в одной из квартир работал настоящий притон. Сотрудники МВД проверили поступившую информацию. В указанном доме они обнаружили пять девушек, среди которых были иностранки. Также в квартире в этот момент была дама-распорядитель и охранник.

Все обитателиборделя были привлечены к административной ответственности. Ранее Piter.TV писал, что на проспекте Ветеранов закрыли бордель с тремя "ночными бабочками".

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