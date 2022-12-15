В центре Петербурга ликвидировали интим-салон, ориентированный на обеспеченных клиентов

Средний чек интим-салона варьировался от 15 до 20 тысяч рублей в зависимости от типа «услуги» и её исполнительницы.

Сотрудники уголовного розыска Центрального района Петербурга пресекли деятельность притона для занятия проституцией, организованного в историческом центре города. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подпольное заведение располагалось в пятикомнатной квартире дома 33 по Итальянской улице. Визит полицейских застал врасплох пятерых "работниц" заведения в возрасте от 19 до 38 лет, а также 50-летнюю хозяйку, жительницу Всеволожска. Двоих клиентов притона полицейские перехватили на крыше дома и доставили в отдел для проведения профилактической беседы. "Жрицы любви" также были отправлены в полицию и привлечены к административной ответственности по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).

По данным МВД, интим-салон функционировал около полугода. Его хозяйка осуществляла полный комплекс финансово-хозяйственных операций: вела расчеты, устраивала показы своих подопечных, составляла график их работы, а также прейскуранты цен для посетителей, организовывала уборку помещений. Заведение ориентировалось на обеспеченных клиентов, в том числе иностранных туристов. Средний чек интим-салона варьировался от 15 до 20 тысяч рублей в зависимости от типа "услуги" и её исполнительницы.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли более 150 тысяч рублей выручки, алкоголь, камеры видеонаблюдения, "учетную" документацию, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение.

В отношении хозяйки заведения возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ (организация притона для занятия проституцией).

Ранее на Piter.tv: Уроженца Шри-Ланки подозревают в организации притонов с проститутками в Петербурге. Из нового притона полицейские доставили в отдел восемь уроженок ближнего зарубежья (от 20 до 40 лет), а также администратора и охранника. Все они были привлечены к административной ответственности.

Видео: МВД