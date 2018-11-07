В Петербурге задержали бомжа, находящегося в международном розыске

Мужчину разыскивали за умышленное причинение вреда в одной из стран Средней Азии.

В понедельник, 18 марта, в Центральном районе Петербурга задержали 37-летнего бомжа, который находился в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

По словам источника в правоохранительных органах, мужчину разыскивали за умышленное причинение вреда. Инцидент произошел в одной из стран Средней Азии.

В настоящий момент подозреваемого заключили под стражу. Информацию о задержании передали инициатору розыска.

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Фото: Piter.TV