В Петербурге задержали бомжа, находящегося в международном розыске

В понедельник, 18 марта, в Центральном районе Петербурга задержали 37-летнего бомжа, который находился в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
По словам источника в правоохранительных органах, мужчину разыскивали за умышленное причинение вреда. Инцидент произошел в одной из стран Средней Азии.
В настоящий момент подозреваемого заключили под стражу. Информацию о задержании передали инициатору розыска.
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Фото: Piter.TV
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