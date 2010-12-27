В Петербурге две девицы ударили кассира "Дикси" бутылкой по голове

Девушки решили не расплачиваться за алкоголь.

Во вторник, 19 марта, около половины четвертого утра в Красносельском районе Петербурга ограбили магазин "Дикси". Две пьяные девицы, проходя мимо кассы, отказались оплачивать товар. Они взяли в руку бутылку и ударили ей кассира по голове. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в супермаркете на улице Адмирала Черокова. Покупательницы были явно навеселе и не собирались оплачивать покупку. Интересно, что на вид девушки довольно хрупкие и невысокого роста, примерно 165 см. Потерпевшая рассказала, что им около 20-25 лет.

Полиция ведет расследование. Грабителей ищут.

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Фото: Piter.TV