Пьяный хозяин застрелил своего собутыльника в квартире на Тележной

На теле убитого обнаружили также следы от ударов ножом.

Вечером 30 января в полицию позвонил 34-летний мужчина с сообщением о том, что в одной из квартир дома №13 по улице Тележной лежит труп со следами насильственной смерти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Приехавшие на вызов полицейские обнаружили тело 29-летнего мужчины с колото-резаными и огнестрельными ранениями. Свидетель чужой смерти рассказал, что в компании собутыльников, в которой состоял и он сам, вспыхнул конфликт. Нетрезвый хозяин квартиры несколько раз ударил одного из гостей ножом и выстрелил в него из газового пистолета, после чего сбежал из квартиры.

Полиция начала розыск убийцы, возбуждены уголовные дела об убийстве и незаконном хранении оружия.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали этническую группу, грабившую пенсионеров.

Фото: Piter.TV