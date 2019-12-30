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В Петербурге задержали этническую группу, грабившую пенсионеров 
Сегодня, 10:29
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге задержали этническую группу, грабившую пенсионеров 

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Женщины под видом работников социальных служб три раза совершили кражи у пожилых людей.

В пятницу, 31 января, в Северной столице задержали этническую группу,  которая грабила пожилых петербуржцев. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По данным следствия, женщины представлялись пенсионерам работниками социальных служб. Так они и проникали в жильё к жертвам. Известно, что группировка три раза совершила кражи. Так, перед Новым годом они обокрали пенсионера на 70 тысяч, а после вынесли из квартир около 40 тысяч у двух бабушек.

По всем трем эпизодам в МВД возбудили уголовные дела.

Ранее мы сообщали о том, что суд признал незаконной парковку на Белградской улице.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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