В Петербурге задержали этническую группу, грабившую пенсионеров 

Женщины под видом работников социальных служб три раза совершили кражи у пожилых людей.

В пятницу, 31 января, в Северной столице задержали этническую группу, которая грабила пожилых петербуржцев. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По данным следствия, женщины представлялись пенсионерам работниками социальных служб. Так они и проникали в жильё к жертвам. Известно, что группировка три раза совершила кражи. Так, перед Новым годом они обокрали пенсионера на 70 тысяч, а после вынесли из квартир около 40 тысяч у двух бабушек.

По всем трем эпизодам в МВД возбудили уголовные дела.

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