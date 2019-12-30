На Дегтярной ветерана МВД Казахстана избили в арке его же дома

Он скончался в больнице через сутки.

В петербургской больнице скончался пенсионер, которого избили неизвестные прямо во дворе его дома. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Супруга погибшего рассказала, что на её мужа напали злоумышленники в арке дома 31 на Дегтярной улице.

Сначала 63-летнего мужчину отвезли в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибленной раной затылочной области. Через сутки петербуржец скончался.

Погибшим оказался ветеран КЧС МВД Казахстана. Позже, по данным Фонтанки, в отделение полиции доставили трех подростков, которых почти сразу отпустили, так как происхождение травмы затылка у покойного не установлено и саму драку никто не видел. Пенсионер со своей женой жил на первом этаже и часто ругался с подростками, которые курили под его окнами – дым попадал в дом.

Материалы проверки отправлены в следственный комитет, тело покойного подполковника – судмедэксперту.

Избивающих детей родителей из Петербурга оставили под стражей.

Фото: Piter.TV