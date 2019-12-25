В центре Петербурга открылся новый офис МФЦ для предпринимателей

Офис на четыре окна приема и выдачи документов расположился на улице Маяковского, 42.

На улице Маяковского, 42 в Петербурге открылся новый офис МФЦ для предпринимателей. Как рассказали в пресс-службе комитета по информатизации и связи, четыре окна приема и выдачи документов заработали на базе центра "Мой бизнес" НКО "Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге".

Отмечается, что будущие и действующие предприниматели смогут получить в этом офисе сразу несколько услуг: зарегистрировать юрлицо и договоры аренды в Росреестре, получить разрешение на определенные виды деятельности, проконсультироваться по вопросам начала и ведения бизнеса. Также в МФЦ могут выдать ключи электронной подписи и открыть расчетного счета.

Ранее в Петербурге открыли Центры оказания услуг для бизнеса на базе банков и МФЦ, что позволило разделить потоки физических и юридических лиц. Сейчас в городе работают девять центров оказания услуг для бизнеса по принципу "одного окна".

Также мы писали, что в Петербурге откроют центр цифрового образования.

Фото: mfc-list.info